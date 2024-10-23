Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и опустил курс евро на 23 октября

В Национальном банке скорректировали курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 23 октября 2024 года, среду. В частности, курс евро опущен, а курсы доллара и российского рубля выросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 23 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2932 белорусского рубля, 1 евро — 3,5618 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4252 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали во вторник, 22 октября, курс евро понизился, а курс доллара и курс российского рубля повышены. Наиболее заметно в этот раз скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 23 октября, среду, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США прибавил 0,0041 белрубля, курс 1 евро понижен на 0,0054 белрубля, а курс 100 российских рублей потяжелел на 0,0003 белрубля.
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