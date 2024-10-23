Россиянам назвали 4 причины, почему не стоит хранить деньги под подушкой

«Если сегодня 100 000 рублей оставить “под подушкой”, то через год под ней будут те же самые 100 000 рублей, а при размещении на банковском вкладе через год они превратятся в 120−122 тысячи рублей. Соответственно, если не хранить средства “под подушкой”, есть возможность не только защитить их от инфляции, но и преумножить», — объяснил экономист.