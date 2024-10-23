Россиянам назвали 4 причины, почему не стоит хранить деньги под подушкой

Есть четыре причины, из-за которых не стоит хранить наличные деньги под подушкой. Подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Главная причина, по которой не стоит хранить все деньги под подушкой, заключается в том, что они не будут защищены от инфляции.
«Если сегодня 100 000 рублей оставить “под подушкой”, то через год под ней будут те же самые 100 000 рублей, а при размещении на банковском вкладе через год они превратятся в 120−122 тысячи рублей. Соответственно, если не хранить средства “под подушкой”, есть возможность не только защитить их от инфляции, но и преумножить», — объяснил экономист.
Кроме того, наличные не защищены от физических повреждений. В случае пожара или потопа деньги будут утрачены, также их могут повредить домашние питомцы. Поэтому хранить средства на счете куда надежднее, чем дома под подушкой или в стеклянной банке.
«В ситуации, когда деньги могут понадобиться в любой момент я бы рекомендовал их размещать на накопительном счёте, т.к. он позволит оперативно воспользоваться средствами и заработать», — добавил Балынин.
Также собеседник aif.ru убежден, что при соблюдении правил информационной безопасности средства в банке окажутся защищены лучше, чем наличные.
Четвертая причина, по которой наличные проигрывают перед «безналом», это невозможность их использования для оплаты товаров на маркетплейсах.
«Товары нельзя купить за наличные деньги, для их оплаты может быть использован только безналичный расчет. Поэтому при необходимости покупки все равно придется искать отделение банка или банкомат для внесения необходимой суммы наличных средств на счет», — заключил Балынин.
Напомним, по данным Центробанка, россияне хранят наличными около 18 трлн рублей.
Ранее в Минфине РФ рекомендовали россиянам отказаться от наличной валюты. Также замминистра финансов Алексей Моисеев рекомендовал гражданам страны лучше инвестировать в золото, которое доступно в России.