Эксперт Муртазин рассказал, как можно с выгодой до 20% купить технику

«Алгоритм выглядит следующим образом. Человек определяется с тем, что ему необходимо. Например, ноутбук. Выбирает ту модель, которая нужна по характеристикам. Условно он стоит 100 тысяч рублей. Дальше покупатель начинает смотреть за тем, что происходит на рынке. И если человек достаточно терпеливый у него есть в запасе полтора-два месяца, то в какой-то момент появляется короткая распродажа на несколько дней. В это время понравившуюся модель можно будет купить со скидкой 15−20%», — сказал собеседник издания.