Эксперт Муртазин рассказал, как можно с выгодой до 20% купить технику

Электронику можно приобрести со скидкой до 20% если дождаться распродаж, которые в среднем происходят через месяц-два после появления на прилавках магазинов. Об этом в беседе с коореспондентом aif.ru рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Алгоритм выглядит следующим образом. Человек определяется с тем, что ему необходимо. Например, ноутбук. Выбирает ту модель, которая нужна по характеристикам. Условно он стоит 100 тысяч рублей. Дальше покупатель начинает смотреть за тем, что происходит на рынке. И если человек достаточно терпеливый у него есть в запасе полтора-два месяца, то в какой-то момент появляется короткая распродажа на несколько дней. В это время понравившуюся модель можно будет купить со скидкой 15−20%», — сказал собеседник издания.
При этом Муртазин отметил, что срок, через который могут появиться скидки, у всех брендов и моделей разный.
«Это не какой-то срок, который одинаков для всех компаний, для всех моделей и так далее. Это именно волнами идет, причем, в разных компаниях по-разному. То есть рациональный покупатель сегодня ждет и ловит свою скидку. Но в среднем, как правило, такое занимает от одного до двух месяцев», — добавил эксперт.
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