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Китай начал строительство погранперехода на острове Большой Уссурийский

Объект построят в течение двух лет.

Источник: Biang

Китай на своей половине острова Большой Уссурийский начал строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу. Этот объект один из 102 ключевых проектов 14-й пятилетки КНР, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.

Отмечается, что пункт пропуска будет возведен за два года, объем инвестиций в стройку составляет 730 млн юаней (около 10 млрд рублей). Объект будет состоять из различных зданий на острове, но с ними также будут связаны коммуникации, которые ведут от острова к коренному берегу уезда Фуюань.

 — Открытие автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском позволит значительно увеличить объемы перевозки грузов и людей через границу, — заявил начальник управления планирования комитета по управлению островом Большой Уссурийский Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Чуньюй.

Напомним, пограничный пункт пропуска с российской стороны острова также может быть открыт уже через два года. Об этом заявил ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.