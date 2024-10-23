Китай начал строительство погранперехода на острове Большой Уссурийский

Отмечается, что пункт пропуска будет возведен за два года, объем инвестиций в стройку составляет 730 млн юаней (около 10 млрд рублей). Объект будет состоять из различных зданий на острове, но с ними также будут связаны коммуникации, которые ведут от острова к коренному берегу уезда Фуюань.