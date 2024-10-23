Китай начал строительство погранперехода на острове Большой Уссурийский

Китай на своей половине острова Большой Уссурийский начал строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу. Этот объект один из 102 ключевых проектов 14-й пятилетки КНР, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
Отмечается, что пункт пропуска будет возведен за два года, объем инвестиций в стройку составляет 730 млн юаней (около 10 млрд рублей). Объект будет состоять из различных зданий на острове, но с ними также будут связаны коммуникации, которые ведут от острова к коренному берегу уезда Фуюань.
— Открытие автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском позволит значительно увеличить объемы перевозки грузов и людей через границу, — заявил начальник управления планирования комитета по управлению островом Большой Уссурийский Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Чуньюй.
Напомним, пограничный пункт пропуска с российской стороны острова также может быть открыт уже через два года. Об этом заявил ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.