Челябинск и Ярославль могут связать авиарейсами

Об этом было заявлено на оперативном совещании, которой провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Здесь сейчас работают над серьезным увеличением аваиарейсов по уже существующим направлениям и запуском новых. Среди новых направлений, которые хотят открыть ярославцы, прозвучал и Челябинск. Известно, что в проработку включены и полеты в другие города Уральского федерального округа — в Екатеринбург и Тюмень. Пока нет никаких подробностей о том, когда и с какой частотой могут полететь самолеты из Ярославля в Челябинск.