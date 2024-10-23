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Челябинск и Ярославль могут связать авиарейсами

В правительстве Ярославской области идет проработка вопроса по открытию рейсов между южноуральским мегаполисом и одним и старейших русских городов.

Об этом было заявлено на оперативном совещании, которой провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Здесь сейчас работают над серьезным увеличением аваиарейсов по уже существующим направлениям и запуском новых. Среди новых направлений, которые хотят открыть ярославцы, прозвучал и Челябинск. Известно, что в проработку включены и полеты в другие города Уральского федерального округа — в Екатеринбург и Тюмень. Пока нет никаких подробностей о том, когда и с какой частотой могут полететь самолеты из Ярославля в Челябинск.

Появление авиарейсов между этими городами могут оказать влияние на развитие туристической индустрии в регионах. Южноуральцам, например, будет интересно посмотреть на один из центров Древней Руси, а ярославцам прикоснуться к величественной красоте уральской природы и погрузиться в мир промышленного туризма.