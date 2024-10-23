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В Челябинске сократили выдачу кредитных карт

Падающий тренд в процессе выдачи новых кредиток зафиксировали аналитики Национального бюро кредитных историй.

По их подсчетам в сентябре в Челябинской области было выдано 43,5 тыс. новых кредитных карт. За месяц показатель упал более чем восемь тысяч единицы (минус 15,9%).

Тем не менее Южный Урал в этом вопросе пока входит в российский топ-10, занимая 9 место. Больше новых кредитных карт в стране выдается только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане, Свердловской области Татарстане.

Падение выдачи новых кредитных карт наблюдается по всей стране уже четвертый месяц подряд. Аналитики связывают это с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка по охлаждению кредитного рынка.