Ипотека в Новосибирске: аренда квартир стала значительно приемлемее, чем покупка

В Новосибирске наблюдается значительное расхождение между стоимостью ипотечного кредита и аренды жилья. По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, ежемесячный платёж по ипотеке за двухкомнатную квартиру составляет сумму, существенно превосходящую среднюю стоимость аренды аналогичного жилья, сообщают на сайте «АиФ — Новосибирск».
Согласно анализу Николаева, ежемесячный платёж по 25-летнему ипотечному кредиту на двухкомнатную квартиру стоимостью 7,5 миллионов рублей, с первоначальным взносом 2,55 миллионов рублей и процентной ставкой 23%, достигает 100 900 рублей. В то же время, средняя стоимость аренды аналогичной квартиры составляет 39 900 рублей.
Таким образом, ипотечный платёж в Новосибирске в 2,56 раза превышает арендную плату. И это соотношение на фоне роста арендной платы за последние годы. Так, за период действия льготной ипотеки (с апреля 2020 года) стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 2,34 раза, двухкомнатных — в 2,05 раза, трёхкомнатных — в 1,92 раза. В среднем по рынку рост составил 2,1 раза.
Эти данные указывают на существенную разницу в стоимости владения и аренды жилья в Новосибирске, делая аренду привлекательнее для значительной части населения.
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Фото с сайта freepik.