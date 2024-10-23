Ипотека в Новосибирске: аренда квартир стала значительно приемлемее, чем покупка

Таким образом, ипотечный платёж в Новосибирске в 2,56 раза превышает арендную плату. И это соотношение на фоне роста арендной платы за последние годы. Так, за период действия льготной ипотеки (с апреля 2020 года) стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 2,34 раза, двухкомнатных — в 2,05 раза, трёхкомнатных — в 1,92 раза. В среднем по рынку рост составил 2,1 раза.