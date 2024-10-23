«КазТрансОйл» меняет тарифы на перекачку нефти внутри Казахстана

Как сообщили в компании, с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года вводится в действие временный компенсирующий тариф АО «КазТрансОйл» на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана по системе магистральных трубопроводов в размере 4 461,76 тенге (9,2 доллара) за 1 тонну на 1000 километров. Это без НДС.