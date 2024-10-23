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«КазТрансОйл» меняет тарифы на перекачку нефти внутри Казахстана

Новые расценки появятся с 1 декабря 2024 года.

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. «КазТрансОйл» заявил об изменении тарифов на перекачку нефти внутри Казахстана.

Как сообщили в компании, с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года вводится в действие временный компенсирующий тариф АО «КазТрансОйл» на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана по системе магистральных трубопроводов в размере 4 461,76 тенге (9,2 доллара) за 1 тонну на 1000 километров. Это без НДС.

В своем решении компания опирается на приказ председателя комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики от 16 октября 2024 года.

В мае «КазТрансОйл» уже заявлял о новых тарифах.

«С 1 июля 2024 года тариф АО “КазТрансОйл” на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана по системе магистральных трубопроводов на 2021−2025 годы составит 4 851,87 тенге за 1 тонну на 1000 километров (без НДС)», — сообщили в компании.

«КазТрансОйл» — национальный оператор по магистральному нефтепроводу, она обеспечивает более 90% поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики.

нефть