Статус резидента ТОР «Хабаровск» получила компания «Порт Эльга»

Чтобы это стало возможным, компании компания «Порт Эльга» получила статус резидента Территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, портовая и транспортная инфраструктура позволит нарастить доставку продукции Эльгинского угольного месторождения в Якутии на мировые рынки. В проект будет вложено 37,1 миллиард рублей инвестиций. Ожидается, что будут созданы 445 рабочих мест.
Генеральный директор ООО «Порт Эльга» Евгений Диев отметил, что высококачественные коксующиеся угли премиального качества с низким содержанием серы и фосфора с Эльгинского угольного комплекса востребованы на мировом рынке. Чтобы темпы развития ускорялись, в планах запустить в работу железную дорогу необщего пользования от Эльгинского месторождения до морского терминала «Порт Эльга» и сам терминал.