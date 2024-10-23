Статус резидента ТОР «Хабаровск» получила компания «Порт Эльга»

Генеральный директор ООО «Порт Эльга» Евгений Диев отметил, что высококачественные коксующиеся угли премиального качества с низким содержанием серы и фосфора с Эльгинского угольного комплекса востребованы на мировом рынке. Чтобы темпы развития ускорялись, в планах запустить в работу железную дорогу необщего пользования от Эльгинского месторождения до морского терминала «Порт Эльга» и сам терминал.