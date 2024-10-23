Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане

«Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая. В результате на сегодняшний день по республике уборка колосовых зерновых завершена, и продолжается уборка кукурузы на зерно. Убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,7% от общей уборочной площади», — сообщил Айдарбек Сапаров.