Шашлычную возле ЦУМа снесли в Новосибирске

В итоге приставам пришлось собирать доказательную базу для выявления состава преступления, чтобы уже возбудить на директора шашлычной уголовное дело по 315 УК (Неисполнение приговора суда).



— Все предпринятые меры привели к результату: земельный участок на проспекте Димитрова, 7 освобожден от самовольной постройки, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.