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Шашлычную возле ЦУМа снесли в Новосибирске

Хозяин забегаловки пытался отстоять свое заведение, пока на него не завели уголовное дело.

В Новосибирске снесли шашлычную возле ЦУМа в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП 23 октября.

Суд давно постановил снести незаконную постройку. Однако хозяин заведения всячески противился такому решению. Даже неоднократное привлечение к административной ответственности не мешало его бизнесу.

В итоге приставам пришлось собирать доказательную базу для выявления состава преступления, чтобы уже возбудить на директора шашлычной уголовное дело по 315 УК (Неисполнение приговора суда).

 — Все предпринятые меры привели к результату: земельный участок на проспекте Димитрова, 7 освобожден от самовольной постройки, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.

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Арина ВЛАСЕНКО.