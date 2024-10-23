Шашлычную возле ЦУМа снесли в Новосибирске

В Новосибирске снесли шашлычную возле ЦУМа в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП 23 октября.
Суд давно постановил снести незаконную постройку. Однако хозяин заведения всячески противился такому решению. Даже неоднократное привлечение к административной ответственности не мешало его бизнесу.
В итоге приставам пришлось собирать доказательную базу для выявления состава преступления, чтобы уже возбудить на директора шашлычной уголовное дело по 315 УК (Неисполнение приговора суда).
— Все предпринятые меры привели к результату: земельный участок на проспекте Димитрова, 7 освобожден от самовольной постройки, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.
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Арина ВЛАСЕНКО.