Работники Омской области не боятся увольнений

По результатам опроса, проведённого аналитиками hh.ru, стало известно, что большинство работников Омской области чувствуют себя уверенно на своих местах. Опрос проводился среди трудоустроенных соискателей в третьем квартале 2024 года.
Стабильность на рабочем месте
78% опрошенных омичей уверены, что работодатели не планируют их увольнять. Этот показатель выше, чем в целом по России (73%) и немного ниже, чем в Сибирском федеральном округе (79%).
Наибольшую уверенность в стабильности работы проявили представители сфер «Розничная торговля» (79%), «Производство и сервисное обслуживание» (78%), «Наука и образование» (77%), «Информационные технологии» (76%) и «Юридические услуги» (75%).
Кто чувствует угрозу увольнения?
Только 25% работников Омской области считают, что им угрожает увольнение. Это на 4% меньше, чем в начале года. В России в целом опасения по поводу увольнения испытывают 18% опрошенных, а в Сибирском округе — 14%.
Наибольшую тревогу испытывают работники из сфер «Медицина и фармацевтика» (26%), «Маркетинг, реклама, PR» (25%) и «Высший менеджмент» (23%). Также среди тех, кто боится увольнения, есть представители «Туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса» и «Строительства и недвижимости» (по 22%).
Кроме того, 8% респондентов из Омской области не смогли определить, насколько реальна угроза увольнения для них.