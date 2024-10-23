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Новую дорогу начали строить в Железнодорожном районе Красноярска

В Красноярске приступили к строительству автомобильной дороги на улице 3-й Пионеров.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске приступили к строительству автомобильной дороги на улице 3-й Пионеров. Об этом сегодня сообщили в мэрии.

По проекту, две полосы пройдут вдоль новой школы на Омской. Ширина проезжей части составит 7,25 метров, общая протяжённость дороги — почти 308 метров. Также предусмотрен тротуар в обе стороны шириной 2,25 метров.

Сейчас подрядчик расчищает территорию от мусора. «Пока эти работы выполнены на 30%. Следующим этапом станет переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации, для этого уже завозят материалы на место», — рассказали в мэрии.

Строит новую дорогу ООО «ДорИнвестСтрой», с компанией заключен муниципальный контракт по итогам торгов. Стоимость работ — 96,5 миллионов рублей.

«Мы стараемся, чтобы наши социальные объекты сразу сдавались с дорогами. Здесь строится школа на 1100 мест, сдать ее должны в сентябре следующего года, как и новую дорогу. Она обеспечит не только беспрепятственный подъезд к школе, но и свяжет ее с улицей Красномосковской и проспектом Свободный. Это будет очень удобно для родителей, — рассказал рассказал и.о. руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов. — Следующий этап — строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути, которые находятся рядом. Но пока по объекту только готовится техническое задание для объявления торгов на поиск подрядчика».