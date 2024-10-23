Новую дорогу начали строить в Железнодорожном районе Красноярска

«Мы стараемся, чтобы наши социальные объекты сразу сдавались с дорогами. Здесь строится школа на 1100 мест, сдать ее должны в сентябре следующего года, как и новую дорогу. Она обеспечит не только беспрепятственный подъезд к школе, но и свяжет ее с улицей Красномосковской и проспектом Свободный. Это будет очень удобно для родителей, — рассказал рассказал и.о. руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов. — Следующий этап — строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути, которые находятся рядом. Но пока по объекту только готовится техническое задание для объявления торгов на поиск подрядчика».