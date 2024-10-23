Прокуратура помогла жительнице Красноярска получить положенную квартиру

Прокуратура помогла маломобильной женщине Красноярска получить положенную квартиру. Об этом сообщили в ведомстве. У женщины инвалидность первой группы, также она малоимущая. В связи с этим городская администрация поставила её в очередь на получение квартиры. Однако, прошло 14 лет, а горожанка так и не увидела жильё. По итогу она обратилась в краевую прокуратуру.