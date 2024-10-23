Поставки казахстанской пшеницы в Китай выросли почти в 15 раз. Демпинг экспортных цен привел к замещению казахстанской пшеницы на ключевых экспортных рынках Центральной Азии. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Экспорт пшеницы в Китай существенно увеличился, достигнув 538,8 тыс. тонн в 2023 году, что почти в 15 раз превышает показатель предыдущего года. Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китае».
В условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран, интересен рынок стран Европейского союза, такие как Италия, Латвия, Испания, и другие.
«Важно решение вопроса транзита казахстанской пшеницы через территорию РФ, а также удешевление транспортных расходов экспортеров, особенно по маршруту ТМТМ. В Турцию и страны Ближнего востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн пшеницы. Важно восстановление поставок на рынок Ирана, по ячменю мы сейчас видим динамику, будут проработаны вопросы торгового финансирования и логистики. Будет активизирована работа по продвижению бренда казахстанской пшеницы на новых рынках, таких как Пакистан, Индонезия, и Бразилия, Малайзия, где прогнозируется рост импорта», — уточнил вице-министр торговли.
Он подчеркнул, что в новом продовольственном сезоне ожидаются некоторые изменения. По прогнозам экспертов, в странах Европы, Южной Африки, Украины ожидается сокращение производства пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий.
«Вместе с тем, экспортный потенциал России по пшенице в 2024—2025 году составит 53 млн тонн, что ниже уровня предыдущего сезона на 10,1%. Экспорт пшеницы Казахстана за январь-август составил 3,13 млн тонн, снизившись на 39,2% (январь-август 2023 года — 5,15 млн тонн). Это вызвано низким урожаем в РК в прошлом году, а также ужесточением конкуренции на традиционных экспортных рынках».
Кроме того, наблюдается сужение географии экспортных рынков по пшенице.
«Основные экспортные рынки — Италия, Туркменистан и Афганистан, Россия — в разы снизили потребление казахстанской пшеницы. Это было вызвано демпингом экспортных цен, что привело к замещению казахстанской пшеницы на ключевых экспортных рынках Центральной Азии», — отметил он.
Экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам оценивается в 12 млн тонн, из которых 7−7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень — 1,3−1,4 млн тонн, на кукурузу — 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал составляет более 1 млн тонн.
«Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1 млн 431 тыс. тонн в 2023 году, показав рос в 5,5 раза год к году», — уточнил вице-министр торговли.