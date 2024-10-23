Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске изменили норму по числу парковок у новостроек

На пленарном заседании Омского горсовета в среду, 23 октября 2024 года, депутаты рассмотрели вопрос «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск, утвержденные Решением Омского городского Совета от 22.03.2017 № 519».

Источник: Reuters

Данным проектом предложено изменить нормативы по количеству парковочных мест при строящихся в городе многоэтажках.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в прежней редакции документа закреплялась норма как минимум в 50% мест от общей потребности в парковочных местах на придомовом участке, тогда как теперь предложено снизить этот показатель до «не менее 30%». Оставшиеся парковочные места при этом, как и прежде, должны располагаться в пределах 500 метров от многоэтажки.

Напомним, что впервые о необходимости ввода подобных нормативов в Омском горсовете говорили в июле 2024 года.

В ходе пленарного заседания ОГС 23 октября 2024 года данный проект решения принят в первом чтении и в целом.