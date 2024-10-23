В Омске изменили норму по числу парковок у новостроек

Как ранее сообщал «СуперОмск», в прежней редакции документа закреплялась норма как минимум в 50% мест от общей потребности в парковочных местах на придомовом участке, тогда как теперь предложено снизить этот показатель до «не менее 30%». Оставшиеся парковочные места при этом, как и прежде, должны располагаться в пределах 500 метров от многоэтажки.