В Омске изменили норму по числу парковок у новостроек

Данным проектом предложено изменить нормативы по количеству парковочных мест при строящихся в городе многоэтажках.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в прежней редакции документа закреплялась норма как минимум в 50% мест от общей потребности в парковочных местах на придомовом участке, тогда как теперь предложено снизить этот показатель до «не менее 30%». Оставшиеся парковочные места при этом, как и прежде, должны располагаться в пределах 500 метров от многоэтажки.
Напомним, что впервые о необходимости ввода подобных нормативов в Омском горсовете говорили в июле 2024 года.
В ходе пленарного заседания ОГС 23 октября 2024 года данный проект решения принят в первом чтении и в целом.