«Пермглавснаб» ввел в эксплуатацию офисное здание в центре города

В одном из постов официальной группы «Лицея им. М. В. Ломоносова» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что новый филиал образовательного учреждения откроется по адресу: ул. М. Горького, 47а. Помимо классов, лабораторий, актового зала и прочих помещений, в здании предусмотрена ресторация, кафетерий для родителей. В частной школе пояснили, что новый корпус уже работает. На сайте ЧОУ «Лицей им. М. В. Ломоносова» указано, что школа основана в 2018 года, учредителем и директором образовательного учреждения является Надежда Денисова.