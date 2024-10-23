«Пермглавснаб» ввел в эксплуатацию офисное здание в центре города

В реестре разрешений на ввод в эксплуатацию на сайте краевого минимущества здание обозначено как культурно-досуговый центр со встроенными помещениями общественного назначения. Объект ввели в строй 1 августа. Административное здание разместилось на участке в 1,3 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 2,9 тыс. кв. м. Здание пятиэтажное, включая один подземный этаж.
Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин уточнил, что введенный в строй объект сдали в аренду частному образовательному учреждению «Лицей им. М. В. Ломоносова». Организация уже разместилась в здании.
В одном из постов официальной группы «Лицея им. М. В. Ломоносова» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что новый филиал образовательного учреждения откроется по адресу: ул. М. Горького, 47а. Помимо классов, лабораторий, актового зала и прочих помещений, в здании предусмотрена ресторация, кафетерий для родителей. В частной школе пояснили, что новый корпус уже работает. На сайте ЧОУ «Лицей им. М. В. Ломоносова» указано, что школа основана в 2018 года, учредителем и директором образовательного учреждения является Надежда Денисова.
Напомним, что разрешение на строительство административного здания на ул. М. Горького, 47а было выдано «Пермглавснабу» в 2021 году. Застройщиком объекта являлась компания группы — ООО «Офисный центр».