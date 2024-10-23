Лицензирование на экспорт льноволокна продлили в Беларуси

Вместе с тем, в лицензии могут и отказать, если есть потребность в этой продукции на внутреннем рынке. Кроме того, облисполком может быть против выдачи такой лицензии, например, если в области не выполняется график поставки льноволокна для госнужд или у заявителя отсутствует собственное производства льнотресты и так далее.