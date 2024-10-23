Лицензирование на экспорт льноволокна продлили в Беларуси

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Совмин Беларуси снова продлил лицензирование экспорта белорусского льноволокна, это предусмотрено правительственным постановлением от 18 октября № 779, которое в среду официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Лицензирование, как и ранее, введено на шесть месяцев. Разовые лицензии на экспортные поставки данной продукции будет выдавать МАРТ, но только после того, как документы согласуют облисполком и профильный концерн «Беллегпром».
Таким образом будет осуществляться экспорт льноволокна в государства ЕАЭС, а также в государства, которые не являются членами ЕАЭС, «при помещении белорусского льноволокна под таможенную процедуру экспорта».
Вместе с тем, в лицензии могут и отказать, если есть потребность в этой продукции на внутреннем рынке. Кроме того, облисполком может быть против выдачи такой лицензии, например, если в области не выполняется график поставки льноволокна для госнужд или у заявителя отсутствует собственное производства льнотресты и так далее.
Облисполком по согласованию с профильным концерном может обратиться в МАРТ с предложениями приостановить либо прекратить действия лицензий, но эти предложения должны быть обоснованными. МАРТ в свою очередь будет каждый месяц информировать облисполкомы и «Беллегпром» о выданных лицензиях.
Действие этого постановления не будет распространяется на льноволокно, которое перевозится в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами Беларуси.
Белорусское правительство в марте прошлого года уже вводило лицензирование экспорта белорусского льноволокна также на полгода, а в апреле 2024-го — продлило еще на шесть месяцев.