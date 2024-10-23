Кому в Казахстане полагаются 4,2 млн тенге на покупку жилья

В Казахстане на сегодня (с 2023 г.) 1 246 семьям выданы сертификаты экономической мобильности (СЭМ). Они предоставляются кандасам и внутренним переселенцам, переехавшим на постоянное место жительства в регионы расселения, определенные Правительством, и предусматривает оказание материальной помощи в приобретении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.