Кому в Казахстане полагаются 4,2 млн тенге на покупку жилья

"Сертификаты предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,2 млн тенге на семью.
Материальная помощь оказывается в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством", ― проинформировали в Минтруда.
Для приобретения жилья в собственность СЭМ предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья. При строительстве жилья СЭМ предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК.
Для использования СЭМ в качестве части первоначального взноса при покупке жилья необходимо предоставить письмо от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.
Переселенцам кроме сертификата экономической мобильности также предоставляются следующие меры государственной поддержки:
- субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи (258 440 тг);
- субсидия на наем жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно, в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта (от 55 380 тг до 110 760 тг);
- направление на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
- работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого принятого работника, при условии трудоустройства.