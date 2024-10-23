Налоговики в Молдове выявили многомиллионные нарушения при начислении зарплат

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В результате проведенного налоговиками контроля деятельности предприятий за девять месяцев текущего года обязательства по выплате заработной платы увеличились на 306,3 миллиона леев, сообщили в Государственной налоговой службе.
Так, по разделу подоходного налога с заработной платы налоговые обязательства исчислены в размере 295,5 миллиона леев, что на 29,53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
По разделу взносов социального страхования, связанных с выплатой заработной платы, налоговые обязательства начислены в размере 936,1 миллиона леев, что на 22,66% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В части взносов по обязательному медицинскому страхованию, связанных с выплатой заработной платы, налоговые обязательства начислены в размере 350,6 миллиона леев, что на 23,18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Налоговики также приняли 205 решений по делам о нарушениях законодательства, в том числе в сфере оплаты труда. Как результат были начислены дополнительно к бюджету 38,7 миллиона леев, из которых выплачено 17,3 миллиона леев. Согласно принятым решениям, к выплате в бюджет дополнительно начислены 5,7 миллиона леев подоходного налога с зарплат, взносы соцстраха на 11,7 миллиона леев, а также 4,4 миллиона леев взносов на медицинское страхование.
Всего за девять месяцев текущего года поступления подоходного налога с зарплаты составили 5,9 миллиарда леев, что на 21,9% больше, чем годом ранее. Объем соцвзносов вырос на 16,9% и составил 18,6 миллиарда леев, обязательного медицинского страхования — на 16,2% и составил 6,2 миллиарда леев.