Налоговики в Молдове выявили многомиллионные нарушения при начислении зарплат

Налоговики также приняли 205 решений по делам о нарушениях законодательства, в том числе в сфере оплаты труда. Как результат были начислены дополнительно к бюджету 38,7 миллиона ​​леев, из которых выплачено 17,3 миллиона леев. Согласно принятым решениям, к выплате в бюджет дополнительно начислены 5,7 миллиона ​​леев подоходного налога с зарплат, взносы соцстраха на 11,7 миллиона ​​леев, а также 4,4 миллиона леев взносов на медицинское страхование.