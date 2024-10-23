Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов

«Это “длинные деньги”. Если вы вложите в сортировочную линию, то не окупите ее на следующий год — она будет окупаться 2−4 года в зависимости от вала (продукции). А надо учитывать еще, что Крым — это так или иначе рискованное земледелие, и мы понимаем, что бывают годы не очень удачные», — заметил Кратюк.