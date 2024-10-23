Рестораторы намерены построить завод по производству пива на севере Петербурга

Предполагаемый участок для строительства завода насчитывает 19,5 тыс. кв. метров и расположен на проспекте Энгельса, 190, лит. А. В Смольном уже приступили к проведению общественных обсуждений о предоставлении разрешения на использование участка под пищевое производство.