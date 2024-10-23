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Рестораторы намерены построить завод по производству пива на севере Петербурга

Бизнесмены Александр Фейгельман и Владимир Львовский, являющиеся совладельцами ресторанов «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и «Русская рыбалка», планируют возвести завод по выпуску пивной продукции. Предприятие хотят разместить на севере Санкт-Петербурга, пишет «Деловой Петербург».

Предполагаемый участок для строительства завода насчитывает 19,5 тыс. кв. метров и расположен на проспекте Энгельса, 190, лит. А. В Смольном уже приступили к проведению общественных обсуждений о предоставлении разрешения на использование участка под пищевое производство.

Судя по документам на сайте комитета по градостроительству и архитектуре, инициатором проекта выступает ООО «БалтЭкспресс Север». Планируется построить двухэтажное здание с административным блоком площадью 5,5 тыс. кв. метров, разместить стоянку для автомобилей.

Компания уже ведет деятельность в этом направлении. На запуск предприятия по производству пива у ООО «БалтЭкспресс Север» может уйти миллиард рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что завод по производству деревянных дверей в Лахте-Ольгино построят за 438 млн рублей.

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