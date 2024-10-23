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Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны «Соколиная Гора»

Правительство Москвы утвердило проект реорганизации части промзоны «Соколиная Гора» площадью почти 24 га. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Утвержден проект реорганизации части промзоны “Соколиная Гора”. На месте устаревших объектов появится современный квартал по программе комплексного развития территорий. Изменения коснутся территории площадью 23,99 га — вдоль ул. Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3», — говорится в посте.

Собянин отметил, что помимо жилья по программе реновации, будут построены школа и детский сад, культурно-досуговый и торговый центры, а также другая необходимая инфраструктура.

Он также добавил, что будет приведена в порядок прилегающая улично-дорожная сеть, благоустроена и озеленена территория.

«Редевелопмент части промзоны “Соколиная Гора” позволит создать комфортные условия для проживания порядка 3,4 тыс. человек и свыше 3 тыс. новых рабочих мест», — пояснил мэр.

строительство
Собянин Сергей