Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны «Соколиная Гора»

«Утвержден проект реорганизации части промзоны “Соколиная Гора”. На месте устаревших объектов появится современный квартал по программе комплексного развития территорий. Изменения коснутся территории площадью 23,99 га — вдоль ул. Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3», — говорится в посте.
Собянин отметил, что помимо жилья по программе реновации, будут построены школа и детский сад, культурно-досуговый и торговый центры, а также другая необходимая инфраструктура.
Он также добавил, что будет приведена в порядок прилегающая улично-дорожная сеть, благоустроена и озеленена территория.
«Редевелопмент части промзоны “Соколиная Гора” позволит создать комфортные условия для проживания порядка 3,4 тыс. человек и свыше 3 тыс. новых рабочих мест», — пояснил мэр.