Уникальный краболов «Сергей Приходько» начинает свою работу на Дальнем Востоке

«Краболов оборудован современными приборами по последнему слову техники, — поделился капитан судна Александр Хлебников. — Здесь установлены все современные изобретения, и в области связи, и в области управления. Мореходные качества у судна отличные, оно очень хорошо отыгрывает на волнах. Ну и важный фактор — комфорт экипажа. Если человек хорошо отдохнет, то он и работать будет лучше. Люди трудятся по 10−12 часов на морозе зимой, а тут сауна — можно отогреться, расслабиться. Да и сон после такого отдыха куда крепче».