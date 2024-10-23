Уникальный краболов «Сергей Приходько» начинает свою работу на Дальнем Востоке

Краболов «Сергей Приходько», созданный по уникальному проекту в рамках инвестиционной программы «Квоты под киль», прибыл в порт приписки — на территорию порта Находкинской базы активного морского рыболовства (НБАМР). Из особенностей — повышенная комфортность судна для экипажа и уникальное техническое оснащение, позволяющее сохранить до 120 тонн краба живым на протяжении 30 суток.
Торжественная встреча прошла по всем правилам — оркестр на берегу, поднятый флаг и даже жареный поросенок, по давней флотской традиции блюдом угостили экипаж. А журналисту «КП — Владивосток» удалось попасть на борт, чтобы узнать, чем этот краболов отличается от других.
Начнем с главного — он был построен в рамках специального механизма инвестиционных квот в рыболовстве. Заказчиком и инвестором выступила Тихоокеанская инвестиционная группа «ТИГР». Работы проходили в Ярославской области, в городе Рыбинск, на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель».
«Это первое судно в нашем дивизионе, построенное по программе “Квоты под киль”, еще и в сложное для страны время. Оно создано по отечественному проекту и усилиями русских специалистов. Краболов способен выполнять промысел, хранение и транспортировку до 120 тонн живого краба на дальние расстояния в течение 30 суток. В начале ноября судно отправится на свой первый промысел», — рассказал генеральный директор ПАО «НБАМР» Олег Дарькин.
Трудиться «Сергей Приходько» будет в бассейнах Охотского и Берингова морей. Наибольшая длина краболова составляет почти 58 метров, ширина — 12,6 метра, а грузовая осадка чуть меньше пяти метров. По словам Сергея Дарькина, президента ПАО «ТИГР», судно назвали в честь Сергея Приходько, чтобы увековечить его вклада в процветание современной России, в развитие Дальнего Востока, в частности. К примеру, благодаря усилиям Сергея Эдуардовича были приняты меры, позволившие сохранить популяцию камчатского краба.
Живой краб и сауна для экипажа
На палубе нас встретил капитан-дублер Сергей Стельмах. Он показал танки для перевозки краба. Девять штук, все оборудованы системами охлаждения, очистки и контроля качества воды. Общий объем — более 640 кубометров:
«Каждый из этих танков поделен на две части и вмещает в себя около 1300 тонн краба. Крабы будут храниться в специальных клетях, что минимизирует их перемещения или гибель при качке. Вокруг — вода определенной температуры, около трех градусов, с подачей кислорода. Вся необходимая информация выведена на мониторы, экипаж строго контролирует, где воду необходимо менять, куда подавать. Это важный фактор для сохранения краба».
Не забыли и о тех, кто трудится на борту: просторные каюты с индивидуальным санузлом и душевой, интернет, спутниковое телевидение, спортзал и даже сауна. Последняя особенно актуальна, ведь краболов спроектирован для работы в разную погоду, включая ледовые условия и экстремально низкие температуры. Первую проверку судно прошло по пути в порт приписки, маршрут пролегал через моря Северного Ледовитого и Тихого океанов.
«Краболов оборудован современными приборами по последнему слову техники, — поделился капитан судна Александр Хлебников. — Здесь установлены все современные изобретения, и в области связи, и в области управления. Мореходные качества у судна отличные, оно очень хорошо отыгрывает на волнах. Ну и важный фактор — комфорт экипажа. Если человек хорошо отдохнет, то он и работать будет лучше. Люди трудятся по 10−12 часов на морозе зимой, а тут сауна — можно отогреться, расслабиться. Да и сон после такого отдыха куда крепче».
Безопасность и рост улова
Президент «Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока» Александр Дупляков уверен, что прибытие нового краболова в порт приписки — это событие для отрасли.
«С момента старта программы инвестквот, это 10 построенное судно. Это успех для компании, хороший задел на будущее. Я уверен, что краболов будет работать намного эффективнее, чем старый флот, он экологичнее и безопаснее, комфортнее для экипажа. А значит, и уловы вырастут. Каждое судно, построенное в рамках этой программы уникально, подобные проекты уже хорошо себя зарекомендовали. Можно поздравить компанию с успешной реализацией инвестиционного проекта в тех сложных условиях, которые сейчас существуют».