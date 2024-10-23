В России замедлилась деловая активность на фоне повышения ключевой ставки

В отличие от февраля 2022 года сейчас регулятор постепенно подходит к уровню ставки в 20%. Но скорого ее снижения ЦБ не обещает, как не видят таких перспектив и аналитики. Тем временем, некоторые индикаторы уже говорят о развороте в экономике. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре опустился ниже 50 пунктов. Это означает замедление деловой активности — впервые с июля 2022 года. В сентябре снизилась на 6,3% относительно прошлого года и погрузка на сети РЖД.