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Цена квадратного метра в самой дорогой квартире Перми достигла 251 тыс. рублей

В сентябре 2024 года средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах варьировалась от 89,6 до 251,7 тыс. руб. По данным аналитической системы «PRO Метры», за прошлый месяц в возводимых ЖК было продано 618 квартир. В рейтинг самых дорогих по средней цене за 1 кв. м по итогам продаж вошли ЖК «Кама» — 251,7 тыс. руб., «Дом на Советской» — 248,2 тыс. руб., «Сибирский квартал» — 243,6 тыс. руб., Slide («Слайд») — 227 тыс. руб. и Prime («Прайм») — 207 тыс. руб.

Источник: ЖК "Кама"

По словам директора аналитического центра «КЛ-Консалтинг» Алексея Скоробогача, снижение цен на бизнес-класс маловероятно, так как при строительстве используются дорогостоящие материалы и специальное оборудование. «В перспективе на год, скорее всего, не будет заметного увеличения проектов строительства домов в этом сегменте», — считает господин Скоробогач.

В целом по Перми, по данным сервиса «PRO Метры», средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах по итогам сентября 2024 года составила 138,5 тыс. руб. Самая низкая цена зафиксирована в ЖК «Мастер квартал» (ПЗСП) — 89,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

недвижимость