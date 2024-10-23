Цена квадратного метра в самой дорогой квартире Перми достигла 251 тыс. рублей

В сентябре 2024 года средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах варьировалась от 89,6 до 251,7 тыс. руб. По данным аналитической системы «PRO Метры», за прошлый месяц в возводимых ЖК было продано 618 квартир. В рейтинг самых дорогих по средней цене за 1 кв. м по итогам продаж вошли ЖК «Кама» — 251,7 тыс. руб., «Дом на Советской» — 248,2 тыс. руб., «Сибирский квартал» — 243,6 тыс. руб., Slide («Слайд») — 227 тыс. руб. и Prime («Прайм») — 207 тыс. руб.