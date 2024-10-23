Цена квадратного метра в самой дорогой квартире Перми достигла 251 тыс. рублей

По словам директора аналитического центра «КЛ-Консалтинг» Алексея Скоробогача, снижение цен на бизнес-класс маловероятно, так как при строительстве используются дорогостоящие материалы и специальное оборудование. «В перспективе на год, скорее всего, не будет заметного увеличения проектов строительства домов в этом сегменте», — считает господин Скоробогач.
В целом по Перми, по данным сервиса «PRO Метры», средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах по итогам сентября 2024 года составила 138,5 тыс. руб. Самая низкая цена зафиксирована в ЖК «Мастер квартал» (ПЗСП) — 89,6 тыс. руб. за 1 кв. м.