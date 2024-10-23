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На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро началась отделка внутренних помещений

На станции «Вавиловская» Троицкой линии метро началась отделка внутренних помещений. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Завершена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно ведутся монолитные работы — основные конструкции станционного комплекса практически готовы, началась отделка внутренних помещений, в частности тягово-понизительной подстанции. Одновременно осуществляется обратная засыпка котлована, которая выполнена уже на треть», — отметил Василий Десятков.

Строительство станции «Вавиловская» ведется на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе примыкания к нему улиц Строителей и Панферова. Ее вестибюль соединят подземным пешеходным переходом с выходами по обе стороны проезжей части.

Сейчас в рамках строительства станции благоустраивают площадки притоннельных сооружений на Ленинском проспекте со стороны соседней станции «Новаторская». Здесь уже частично выполняются работы по асфальтированию и озеленению.

По поручению Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метро.

«Строительный цикл станции “Вавиловская” находится под надзором наших инспекторов. За все время проведено 20 выездных проверок, в ходе которых оценивалось соответствие выполняемых работ и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации. Для осуществления инструментального контроля по заданию Комитета государственного строительного надзора города Москвы привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. По его словам, общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 километра, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41 процент.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым длинным за МКАД.

Уже открыты станции «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов» и «Новаторская».

Следующим этапом развития новой линии станет запуск движения по центральному участку, на котором расположатся станции «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».

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