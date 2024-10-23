На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро началась отделка внутренних помещений

«Строительный цикл станции “Вавиловская” находится под надзором наших инспекторов. За все время проведено 20 выездных проверок, в ходе которых оценивалось соответствие выполняемых работ и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации. Для осуществления инструментального контроля по заданию Комитета государственного строительного надзора города Москвы привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.