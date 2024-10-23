Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекские авиакомпании получат доступ к полётам в Гонконг

Авиационные власти Узбекистана и Гонконга достигли важного соглашения, которое откроет новые перспективы для узбекских авиакомпаний. Согласно подписанному документу, узбекские авиаперевозчики теперь смогут выполнять регулярные рейсы в Международный аэропорт Гонконга, который является одним из самых загруженных в мире.

Источник: Vaib.Uz

Долгожданное соглашение

Ранее Министерство транспорта Узбекистана неоднократно направляло запросы о налаживании авиасообщения с Гонконгом, однако сталкивалось с отказом. Основная причина заключалась в том, что пропускная способность гонконгского аэропорта была исчерпана, и его загруженность не позволяла принимать новые рейсы. Однако благодаря последним изменениям в инфраструктуре аэропорта и расширению его возможностей, стороны смогли прийти к согласию.

Подписание этого соглашения является важным шагом для авиационного сектора Узбекистана. Оно не только откроет новые маршруты для авиакомпаний страны, но и укрепит связи между Узбекистаном и одним из ведущих финансовых и логистических центров мира.

Почему Гонконг важен для Узбекистана?

Международный аэропорт Гонконга — один из крупнейших транспортных узлов Азии и мира. Ежегодно через его терминалы проходят миллионы пассажиров и огромные объёмы грузов. Аэропорт обслуживает более 120 авиакомпаний и предлагает рейсы по более чем 220 направлениям. Благодаря налоговым льготам и статусу ключевого центра реэкспорта, Гонконг играет значительную роль в мировой экономике, особенно в области логистики и грузоперевозок.

Для Узбекистана открытие авиасообщения с Гонконгом означает новые возможности для развития торговли и транзита. Гонконг является важным пунктом реэкспорта продукции, в том числе товаров, произведённых в Китае. Часть этих товаров транзитом через Узбекистан может быть доставлена в Европу, Ближний Восток и Турцию, что создаёт благоприятные условия для укрепления логистической сети страны.

Новые перспективы для туризма и бизнеса

Соглашение о запуске рейсов между Узбекистаном и Гонконгом откроет новые возможности для бизнеса и туризма. Узбекистан сможет привлекать туристов из Азии и других регионов, тем самым увеличивая туристический поток и укрепляя свой имидж на международной арене. Кроме того, предприниматели получат доступ к новым рынкам, что поспособствует развитию торговли и экономических связей между двумя странами.

В свою очередь, Гонконг получит возможность более тесного сотрудничества с Узбекистаном в области грузоперевозок, логистики и инвестиционных проектов. Это соглашение создаст предпосылки для увеличения объёмов торговли между Азией и Центральной Азией, а также привлечёт внимание международных инвесторов к Узбекистану как к важному транзитному узлу.

Гонконг: Особый статус и перспективы

Несмотря на то, что Гонконг является частью Китайской Народной Республики, его авиационная власть действует отдельно от основной китайской администрации. Это связано с его статусом отдельной административной территории. Гонконг имеет право самостоятельно регулировать вопросы, связанные с использованием своей воздушной территории и аэропортов.

Гонконг, население которого составляет около 8 миллионов человек, является одним из ведущих финансовых центров мира с ВВП в 550 миллиардов долларов. Его привлекательность как экономического и финансового хаба объясняется высокими показателями экономического роста, уровнем безопасности, налоговой свободой и обширными возможностями для инвестиций.

Несмотря на ограниченную территорию и отсутствие природных ресурсов, Гонконг занимает одно из лидирующих мест среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона по объему реэкспорта. Большая часть продукции, произведённой в Китае, проходит через Гонконг благодаря налоговым льготам. Основные рынки, на которые экспортируются эти товары, — это Европа, Ближний Восток, Турция и арабские страны.