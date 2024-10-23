Узбекские авиакомпании получат доступ к полётам в Гонконг

Ранее Министерство транспорта Узбекистана неоднократно направляло запросы о налаживании авиасообщения с Гонконгом, однако сталкивалось с отказом. Основная причина заключалась в том, что пропускная способность гонконгского аэропорта была исчерпана, и его загруженность не позволяла принимать новые рейсы. Однако благодаря последним изменениям в инфраструктуре аэропорта и расширению его возможностей, стороны смогли прийти к согласию.

Подписание этого соглашения является важным шагом для авиационного сектора Узбекистана. Оно не только откроет новые маршруты для авиакомпаний страны, но и укрепит связи между Узбекистаном и одним из ведущих финансовых и логистических центров мира.

Международный аэропорт Гонконга — один из крупнейших транспортных узлов Азии и мира. Ежегодно через его терминалы проходят миллионы пассажиров и огромные объёмы грузов. Аэропорт обслуживает более 120 авиакомпаний и предлагает рейсы по более чем 220 направлениям. Благодаря налоговым льготам и статусу ключевого центра реэкспорта, Гонконг играет значительную роль в мировой экономике, особенно в области логистики и грузоперевозок.