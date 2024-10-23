Узбекские авиакомпании получат доступ к полётам в Гонконг

Долгожданное соглашение
Ранее Министерство транспорта Узбекистана неоднократно направляло запросы о налаживании авиасообщения с Гонконгом, однако сталкивалось с отказом. Основная причина заключалась в том, что пропускная способность гонконгского аэропорта была исчерпана, и его загруженность не позволяла принимать новые рейсы. Однако благодаря последним изменениям в инфраструктуре аэропорта и расширению его возможностей, стороны смогли прийти к согласию.
Подписание этого соглашения является важным шагом для авиационного сектора Узбекистана. Оно не только откроет новые маршруты для авиакомпаний страны, но и укрепит связи между Узбекистаном и одним из ведущих финансовых и логистических центров мира.
Почему Гонконг важен для Узбекистана?
Для Узбекистана открытие авиасообщения с Гонконгом означает новые возможности для развития торговли и транзита. Гонконг является важным пунктом реэкспорта продукции, в том числе товаров, произведённых в Китае. Часть этих товаров транзитом через Узбекистан может быть доставлена в Европу, Ближний Восток и Турцию, что создаёт благоприятные условия для укрепления логистической сети страны.
Новые перспективы для туризма и бизнеса
Соглашение о запуске рейсов между Узбекистаном и Гонконгом откроет новые возможности для бизнеса и туризма. Узбекистан сможет привлекать туристов из Азии и других регионов, тем самым увеличивая туристический поток и укрепляя свой имидж на международной арене. Кроме того, предприниматели получат доступ к новым рынкам, что поспособствует развитию торговли и экономических связей между двумя странами.
В свою очередь, Гонконг получит возможность более тесного сотрудничества с Узбекистаном в области грузоперевозок, логистики и инвестиционных проектов. Это соглашение создаст предпосылки для увеличения объёмов торговли между Азией и Центральной Азией, а также привлечёт внимание международных инвесторов к Узбекистану как к важному транзитному узлу.
Гонконг: Особый статус и перспективы
Несмотря на то, что Гонконг является частью Китайской Народной Республики, его авиационная власть действует отдельно от основной китайской администрации. Это связано с его статусом отдельной административной территории. Гонконг имеет право самостоятельно регулировать вопросы, связанные с использованием своей воздушной территории и аэропортов.
Гонконг, население которого составляет около 8 миллионов человек, является одним из ведущих финансовых центров мира с ВВП в 550 миллиардов долларов. Его привлекательность как экономического и финансового хаба объясняется высокими показателями экономического роста, уровнем безопасности, налоговой свободой и обширными возможностями для инвестиций.
Несмотря на ограниченную территорию и отсутствие природных ресурсов, Гонконг занимает одно из лидирующих мест среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона по объему реэкспорта. Большая часть продукции, произведённой в Китае, проходит через Гонконг благодаря налоговым льготам. Основные рынки, на которые экспортируются эти товары, — это Европа, Ближний Восток, Турция и арабские страны.