Новый пивной завод собираются построить на севере Петербурга

По оценкам экспертов, проект потребует инвестиций в 1 млрд рублей, половина из которых уйдет на строительство завода, а вторая — на подключение к инфраструктуре и оборудование. При этом, возможно, инвестору удастся сэкономить на покупке земли, так как компания попросила у Смольного предоставить этот участок на инвестиционных условиях.