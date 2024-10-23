Новый пивной завод собираются построить на севере Петербурга

На севере Петербурга могут построить новый пивной завод. Предполагается, что для производства хмельных напитков отдадут участок площадью в 19,5 тысячи квадратных метров на проспекте Энгельса, 190А. Комитет по градостроительству и архитектуре уже начал общественных обсуждения о предоставлении этой территории под завод. Об этом пишет «Деловой Петербург».
— Согласно документам, инвестор планирует возвести двухэтажное производственное здание с административным блоком площадью 5,5 тысячи квадратных метров, организовать стоянку для автомобилей и благоустроить территорию, — добавили в издании.
По оценкам экспертов, проект потребует инвестиций в 1 млрд рублей, половина из которых уйдет на строительство завода, а вторая — на подключение к инфраструктуре и оборудование. При этом, возможно, инвестору удастся сэкономить на покупке земли, так как компания попросила у Смольного предоставить этот участок на инвестиционных условиях.