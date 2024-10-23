Бюджету Ленобласти в 2025 году не хватает 23,5 млрд рублей

В структуре расходов приоритет отдается социальным вопросам. Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы: образование — 57,5 млрд рублей, соцподдержку — 43 млрд рублей, здравоохранение — 34,3 млрд рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 млрд рублей и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 млрд рублей.