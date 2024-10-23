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Тарифы ЖКХ в Новосибирске планируют повысить на 12%

В соответствии с законопроектом правительства РФ, в среднем тарифные ставки повысятся на 11,9%.

Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту бюджета РФ на 2025−2027 годы, стоимость жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2025 года во всех регионах России вырастет почти на 12%.

Сильнее всего подорожает газ (+10,3%) и электроэнергия (+12,6%). Предельные индексы повышения цен в разных субъектах федерации правительство РФ обнародует в ноябре.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Новосибирске тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 12,7%. Больше всего подрожали отопление и горячая вода — на 13,9%.

Екатерина СОСНИНА.

ЖКХ