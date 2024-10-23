Когда казахстанцы станут жить лучше — прогноз МВФ

Экономика США, по мнению фонда, в 2024 году вырастет на 2,8%, а в 2025 году — на 2,2%. Прогноз роста ВВП в ЕС, напротив, снижен на 0,1% в 2024 году (до 0,8%), и на 0,3% в 2025 году — до 1,3%. Снижен и прогноз по росту в Японии: в этом году с 0,7% до 0,3%.