В Беларуси за 10 лет планируется полностью обновить пассажирский транспорт

«Происходят достаточно серьезные изменения в сфере перевозок пассажиров и грузов. Большое внимание уделяем обновлению парка подвижного состава, — отметил Андрей Гладкий. — Поставлена достаточно амбициозная задача по 10%-му обновлению парка подвижного состава, чтобы пассажиры могли с комфортом передвигаться. Это позволит в течение 10 лет фактически обновить весь подвижной состав».



В текущем году планируется закупить порядка 600 автобусов, около 500 из них уже поставлены. Также приобретаются электробусы, троллейбусы, трамваи.



По словам Андрея Гладкого, развитие автомобильного, городского, электрического транспорта и метрополитена осуществляется в рамках соответствующей госпрограммы.