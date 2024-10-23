«Происходят достаточно серьезные изменения в сфере перевозок пассажиров и грузов. Большое внимание уделяем обновлению парка подвижного состава, — отметил Андрей Гладкий. — Поставлена достаточно амбициозная задача по 10%-му обновлению парка подвижного состава, чтобы пассажиры могли с комфортом передвигаться. Это позволит в течение 10 лет фактически обновить весь подвижной состав».
В текущем году планируется закупить порядка 600 автобусов, около 500 из них уже поставлены. Также приобретаются электробусы, троллейбусы, трамваи.
По словам Андрея Гладкого, развитие автомобильного, городского, электрического транспорта и метрополитена осуществляется в рамках соответствующей госпрограммы.
В Беларуси за 10 лет планируется полностью обновить пассажирский транспорт
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 10 лет планируется полностью обновить пассажирский транспорт, сообщил на пресс-конференции, посвященной Дню автомобилиста и дорожника, в БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий.
«Происходят достаточно серьезные изменения в сфере перевозок пассажиров и грузов. Большое внимание уделяем обновлению парка подвижного состава, — отметил Андрей Гладкий. — Поставлена достаточно амбициозная задача по 10%-му обновлению парка подвижного состава, чтобы пассажиры могли с комфортом передвигаться. Это позволит в течение 10 лет фактически обновить весь подвижной состав».