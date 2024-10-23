С нового года МРОТ в Челябинской области вырастет почти на 17%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое работодатель обязан платить сотруднику за полную ставку. Показатель влияет на повышение зарплат, пособий и страховых взносов. МРОТ устанавливается федеральным правительством как стандартная величина, однако он различается в зависимости от региона. Местные власти могут устанавливать иной показатель с помощью регионального соглашения. Также в некоторых городах и областях могут действовать региональные коэффициенты.