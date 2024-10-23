С нового года МРОТ в Челябинской области вырастет почти на 17%

МРОТ в России в новом году составит 22 440 рублей в месяц, увеличившись на 3198 рублей. А в Челябинской области с учётом 15% районного коэффициента — 25 806 рублей (+3678 рублей).
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое работодатель обязан платить сотруднику за полную ставку. Показатель влияет на повышение зарплат, пособий и страховых взносов. МРОТ устанавливается федеральным правительством как стандартная величина, однако он различается в зависимости от региона. Местные власти могут устанавливать иной показатель с помощью регионального соглашения. Также в некоторых городах и областях могут действовать региональные коэффициенты.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ затронет около 4,2 миллиона работников.
«Пчела» регулярно публикует подборки вакансий, где предлагают наибольшие зарплаты. Но в последний раз решили зайти с другой стороны и просмотрели три самых популярных сайта по подбору работы, чтобы выяснить, кому в Челябинской области готовы платить меньше всего.