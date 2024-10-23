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Крым вышел в лидеры по выращиванию кориандра в России

Эфиромасличная отрасль региона станет новой жемчужиной России. Об этом заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк. Прежде всего, в этот новый тренд развития сельского хозяйства войдёт производство лаванды и кориандра.

Источник: SevastopolMedia.ru

«Лаванда — мы собираем её и получаем всеми любимое лавандовое масло для медицины, косметологии, ароматерапии. И кориандр — мы высеваем его больше, чем вся остальная Россия».

пояснил Кратюк

Как отмечает глава Минсельхоза, эта тенденция также важна в рамках импортозамещения в виноделии, сыроварении, выращивании фруктов и овощей.

«Это тренд натуральности, всего крымского, того, что когда-то было вытеснено импортной продукцией — дешёвой и похожей на нашу. Но то, что сейчас производим мы, — это совершенно другой уровень».

заявил Кратюк

Отметим, что в рамках федеральной поддержки сельского хозяйства республики — а за 10 лет в отрасль было вложено более 30 млрд рублей — подходы к развитию разных направлений сельского хозяйства кардинально изменились.

сельское хозяйство