Крым вышел в лидеры по выращиванию кориандра в России

«Лаванда — мы собираем её и получаем всеми любимое лавандовое масло для медицины, косметологии, ароматерапии. И кориандр — мы высеваем его больше, чем вся остальная Россия».
Как отмечает глава Минсельхоза, эта тенденция также важна в рамках импортозамещения в виноделии, сыроварении, выращивании фруктов и овощей.
«Это тренд натуральности, всего крымского, того, что когда-то было вытеснено импортной продукцией — дешёвой и похожей на нашу. Но то, что сейчас производим мы, — это совершенно другой уровень».
Отметим, что в рамках федеральной поддержки сельского хозяйства республики — а за 10 лет в отрасль было вложено более 30 млрд рублей — подходы к развитию разных направлений сельского хозяйства кардинально изменились.