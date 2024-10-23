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Весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси

В Беларуси решили полностью обновить пассажирский транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируется полностью обновить пассажирский транспорт. Об этом в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси рассказали БелТА.

Так в Минтрансе обратили внимание на серьезные изменения в сфере грузо- и пассажироперевозок в стране. При этом большое внимание уделяется обновлению парка подвижного состава, который запланировано каждый год обновлять на 10%.

— Это позволит в течение 10 лет фактически обновить весь подвижной состав, — рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

Так, на 2024-й запланирована закупка около 600 автобусов, из которых примерно 500 уже поставлены. Еще покупаются электробусы, троллейбусы, трамваи.

— Развитие автомобильного, городского, электрического транспорта и метрополитена осуществляется в рамках соответствующей госпрограммы, — резюмировал чиновник.

Кроме того, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска. Еще президент сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт.

Тем временем в Минске Mercedes выехал на тротуар и врезался в здание, столкнувшись со Skoda: «74-летний водитель проехал на красный».