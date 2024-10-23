Весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси

В Беларуси планируется полностью обновить пассажирский транспорт. Об этом в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси рассказали БелТА.
Так в Минтрансе обратили внимание на серьезные изменения в сфере грузо- и пассажироперевозок в стране. При этом большое внимание уделяется обновлению парка подвижного состава, который запланировано каждый год обновлять на 10%.
— Это позволит в течение 10 лет фактически обновить весь подвижной состав, — рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.
Так, на 2024-й запланирована закупка около 600 автобусов, из которых примерно 500 уже поставлены. Еще покупаются электробусы, троллейбусы, трамваи.
— Развитие автомобильного, городского, электрического транспорта и метрополитена осуществляется в рамках соответствующей госпрограммы, — резюмировал чиновник.
Кроме того, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска. Еще президент сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт.
Тем временем в Минске Mercedes выехал на тротуар и врезался в здание, столкнувшись со Skoda: «74-летний водитель проехал на красный».