Мост на остров Канта в Калининграде обещают открыть в первой половине 2025 года

Мост на остров Канта в Калининграде планируют открыть в первой половине 2025 года. Об этом рассказал журналистам начальник строительства СК «Спецмост» Сергей Афанасьев во время рабочего выезда в среду, 23 октября.
Сейчас ведутся работы по строительству основания опоры № 2 на острове Канта и погружение неизвлекаемых труб. Со стороны улицы Гюго работы на опоре уже выполнены. Срок сдачи объекта не переносится. В первой половине 2025 года объект будет закончен и открыт для пешеходного движения, — отметил Афанасьев.
По его словам, в настоящее время подрядчик немного отстаёт от графика. У компании возникли сложности с поставками строительных материалов в регион. Но на сроки сдачи объекта эта ситуация не повлияет.
Длина разводного пешеходного моста составит 38 метров, ширина — около трёх. Высота пилона, на который будет опираться пролёт при подъёме конструкции, будет 20 метров.
Пешеходный мост соединит остров Канта и улицу Гюго. Контракт на 586 миллионов рублей заключили с компанией «Спецмост». Заказчиком объекта выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».
Строительство моста у ДС «Юность» уже начинали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го так же устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа
В июле 2023 года экспертиза одобрила документацию с новыми техническими решениями. Одну из опор будущего пешеходного моста решили переместить в воду.