Мост на остров Канта в Калининграде обещают открыть в первой половине 2025 года

Сейчас ведутся работы по строительству основания опоры № 2 на острове Канта и погружение неизвлекаемых труб. Со стороны улицы Гюго работы на опоре уже выполнены. Срок сдачи объекта не переносится. В первой половине 2025 года объект будет закончен и открыт для пешеходного движения, — отметил Афанасьев.