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В зимнем сезоне увеличится число авиарейсов из Уфы в ОАЭ

Самолеты будут летать в Шарджу.

Источник: Аргументы и факты

В зимнем сезоне увеличится число авиарейсов из Уфы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает Минтранс региона. Дополнительные полеты вводит авиакомпания Air Arabia.

Так, в период осенних школьных каникул (с 26 октября по 4 ноября) и новогодних праздников количество рейсов будет достигать 7 в неделю. На данном направлении перевозчик задействует авиалайнеры Airbus A320.

Из Уфы с удобной пересадкой также можно отправиться:

— в Таиланд — Бангкок и Пхукет;

— в столицу Малайзии — Куала-Лумпур;

— в Азию — Шри-Ланку, Мальдивы;

— в страны Ближнего Востока — Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию;

— 14 городов Индии;

— несколько европейских городов, например, Афины в Греции, Бергамо в Италии и другие.