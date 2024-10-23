В зимнем сезоне увеличится число авиарейсов из Уфы в ОАЭ

В зимнем сезоне увеличится число авиарейсов из Уфы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает Минтранс региона. Дополнительные полеты вводит авиакомпания Air Arabia.
Так, в период осенних школьных каникул (с 26 октября по 4 ноября) и новогодних праздников количество рейсов будет достигать 7 в неделю. На данном направлении перевозчик задействует авиалайнеры Airbus A320.
Из Уфы с удобной пересадкой также можно отправиться:
— в Таиланд — Бангкок и Пхукет;
— в столицу Малайзии — Куала-Лумпур;
— в Азию — Шри-Ланку, Мальдивы;
— в страны Ближнего Востока — Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию;
— 14 городов Индии;
— несколько европейских городов, например, Афины в Греции, Бергамо в Италии и другие.