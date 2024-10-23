Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси

Так, в Минтрансе ответили на опасения белорусов насчет того, что с введением реестра автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении в Беларуси подорожает такси. В частности, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий обратил внимание на то, что в Беларуси и так потребители могут наблюдать при использовании мобильных приложений, что в зависимости от спроса, времени суток происходит повышение тарифов. При этом чиновник заметил, что в рамках реестра повышение тарифов такси не ожидается.