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Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси

В Минтрансе высказались о повышении тарифов такси в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси высказались о повышении тарифов на такси с введением реестра автомобильных перевозок, пишет БелТА.

Так, в Минтрансе ответили на опасения белорусов насчет того, что с введением реестра автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении в Беларуси подорожает такси. В частности, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий обратил внимание на то, что в Беларуси и так потребители могут наблюдать при использовании мобильных приложений, что в зависимости от спроса, времени суток происходит повышение тарифов. При этом чиновник заметил, что в рамках реестра повышение тарифов такси не ожидается.

— Если говорить о повышении тарифов в рамках реестра, то мы не прогнозируем повышения, — отметил он.

Здесь Гладкий заметил, что определенную работу в этом направлении проводит МАРТ. А Минтранс рассчитывает, что факты нарушений антимонопольного законодательства и прав потребителей устранят.

При этом представитель Минтранса сказал, что проводимая в транспортной сфере реформа сделает рынок пассажироперевозок прозрачным и уравняет условия ведения бизнеса для всех.

Но и у пассажиров появится возможность получать информацию о конкретном перевозчике, транспортном средстве, водителе, чтобы быть уверенными в своей безопасности.