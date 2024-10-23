Агрегаторов такси обяжут вступить в саморегулируемые организации

Для контроля за перевозками такси законопроект обязует таких Интернет-агрегаторов, как «Яндекс.Go», «InDrive», «Апару», «Везет» и др., вступить в СРО. В ином случае их деятельность признается незаконной и подлежит ограничению на территории Казахстана, говорится в информации.