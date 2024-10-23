Агрегаторов такси обяжут вступить в саморегулируемые организации

Требования по обязательному участию в саморегулируемых организациях (СРО) будут распространяться и на услуги информационно-диспетчерских служб такси, мобильных приложений заказа такси, автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, передает центр деловой информации Kpital.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.
Для контроля за перевозками такси законопроект обязует таких Интернет-агрегаторов, как «Яндекс.Go», «InDrive», «Апару», «Везет» и др., вступить в СРО. В ином случае их деятельность признается незаконной и подлежит ограничению на территории Казахстана, говорится в информации.
Поправками предлагается передать саморегулируемым организациям только функции транспортного контроля. Остальные виды контроля (за ПДД, санитарный, пограничный, таможенный, налоговый и другие) будут проводиться соответствующими контролирующими органами в установленном порядке. В этой связи разработчиками предлагается механизм осуществления контроля для СРО.
Следить за соблюдением установленных требований на автобусных сообщениях они смогут путем внедрения автоматизированной диспетчерской системы и при помощи GPS-трекеров.
Кроме того, в базу данных контролирующих органов будут переданы госномера автобусов членов СРО, чтобы проверять только тот транспорт, который в базе отсутствует.
Изменения и дополнения вносятся в законы «О транспорте в РК», «Об автомобильном транспорте», «О статусе столицы РК», «О разрешениях и уведомлениях», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения».
Обсуждение будет продолжено на заседаниях рабочих групп при подготовке законопроекта ко второму чтению.