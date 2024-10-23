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Морепродукты на Кубани подорожают на 10−15% к Новому году

К Новому году в Краснодарском крае ожидается повышение цен на морепродукты на 10 15%. Поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на большой перечень продукции, пишет BFM Кубань.

Источник: Коммерсантъ

По словам директора магазина Fish house Алексея Щебланова, стоимость диких северных креветок за год увеличилась примерно от 50 до 70% в зависимости от размера. Цена на лангустины выросла более чем на 20%. Из-за подорожания северной креветки увеличились объемы розничных продаж королевской креветки, наладили также поставки из Эквадора, Индии, Ирана и Китая. Кальмар с начала 2024 года практически не подорожал. Как отмечает директор компании, его цена к концу лета достигла показателей 2021 года. Дальневосточный гребешок вырос в цене больше чем на 60%. Произошло это из-за стабильного увеличения спроса на продукт, восстановления цены после прошлогоднего снижения, а также из-за больших издержек при производстве.

Как отмечает генеральный директор компании «Черноморские морепродукты» Александр Попов, на рынке наблюдается дефицит устриц из-за ограниченного импорта и внутреннего производства. Однако их стоимость не изменилась с 2023 года.

Заместитель руководителя форелево-мидийного хозяйства в Геленджике Андрей Хотенко рассказал, что стоимость мидий увеличилась из-за шторма в Черном море. Спрос на продукцию растет, но объемов не хватает. В ритейле сейчас находится замороженная чилийская мидия.