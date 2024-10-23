Морепродукты на Кубани подорожают на 10−15% к Новому году

По словам директора магазина Fish house Алексея Щебланова, стоимость диких северных креветок за год увеличилась примерно от 50 до 70% в зависимости от размера. Цена на лангустины выросла более чем на 20%. Из-за подорожания северной креветки увеличились объемы розничных продаж королевской креветки, наладили также поставки из Эквадора, Индии, Ирана и Китая. Кальмар с начала 2024 года практически не подорожал. Как отмечает директор компании, его цена к концу лета достигла показателей 2021 года. Дальневосточный гребешок вырос в цене больше чем на 60%. Произошло это из-за стабильного увеличения спроса на продукт, восстановления цены после прошлогоднего снижения, а также из-за больших издержек при производстве.