Морепродукты на Кубани подорожают на 10−15% к Новому году

По словам директора магазина Fish house Алексея Щебланова, стоимость диких северных креветок за год увеличилась примерно от 50 до 70% в зависимости от размера. Цена на лангустины выросла более чем на 20%. Из-за подорожания северной креветки увеличились объемы розничных продаж королевской креветки, наладили также поставки из Эквадора, Индии, Ирана и Китая. Кальмар с начала 2024 года практически не подорожал. Как отмечает директор компании, его цена к концу лета достигла показателей 2021 года. Дальневосточный гребешок вырос в цене больше чем на 60%. Произошло это из-за стабильного увеличения спроса на продукт, восстановления цены после прошлогоднего снижения, а также из-за больших издержек при производстве.
Как отмечает генеральный директор компании «Черноморские морепродукты» Александр Попов, на рынке наблюдается дефицит устриц из-за ограниченного импорта и внутреннего производства. Однако их стоимость не изменилась с 2023 года.
Заместитель руководителя форелево-мидийного хозяйства в Геленджике Андрей Хотенко рассказал, что стоимость мидий увеличилась из-за шторма в Черном море. Спрос на продукцию растет, но объемов не хватает. В ритейле сейчас находится замороженная чилийская мидия.