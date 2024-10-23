Рост цен на муку зафиксировали на юге России

«Неделю или две поставщики сдерживали муку, не продавали, смотрели, сколько будет стоить, поэтому были проблемы с поставками. Они знали, что мука дорожает, и не продавали. Поэтому тоже пришлось поднять», — цитирует владелицу одной из краснодарских пекарен «Деловая газета. Юг».