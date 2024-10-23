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Рост цен на муку зафиксировали на юге России

Выпечка подорожала на юге России из-за роста цен на муку.

Источник: Комсомольская правда

Рост цен на муку на 3−10% зафиксировали на юге России. Это повлияло на стоимость выпечки. В частности, подорожали хлеб и кондитерские изделия.

Например, в краснодарских пекарнях отмечают, что 1 кг пшеничной муки подорожал до 49 рублей. Это, в свою очередь, вызвало рост цен на выпечку на 10−15%.

«Неделю или две поставщики сдерживали муку, не продавали, смотрели, сколько будет стоить, поэтому были проблемы с поставками. Они знали, что мука дорожает, и не продавали. Поэтому тоже пришлось поднять», — цитирует владелицу одной из краснодарских пекарен «Деловая газета. Юг».