В Крыму создали собственную сельскохозяйственную технику

Научные сотрудники НИИ сельского хозяйства Крыма активно разрабатывают сельхозтехнику, которая заменит импортные аналоги. В частности, они создали культиватор виноградников. Об этом сообщает «Вести Крым».
Крымские культиваторы гораздо дешевле иностранных. Они стоит около 700 тысяч рублей, в то время как иностранные в два раза дороже.
«Мы используем российскую логистику, наш российский металл и наши комплектующие. Поэтому у нас будет меньше расхода на транспортировку и нет платы за бренд», — сказал заведующий отделом механизации НИИ сельского хозяйства Крыма Иван Соболевский.
Сначала ученые делают эскиз, а затем создают 3D модель. Трехмерные модели создаются в течении нескольких месяцев.
Также в Крыму делают почвофрезы. До конца года в НИИ сельского хозяйства Крыма собираются создать специальную машину для уборки лаванды.