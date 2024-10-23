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В Крыму создали собственную сельскохозяйственную технику

Крымские ученые разрабатывают свою сельхозтехнику и комплектующие.

Источник: Вести Крым

Научные сотрудники НИИ сельского хозяйства Крыма активно разрабатывают сельхозтехнику, которая заменит импортные аналоги. В частности, они создали культиватор виноградников. Об этом сообщает «Вести Крым».

Крымские культиваторы гораздо дешевле иностранных. Они стоит около 700 тысяч рублей, в то время как иностранные в два раза дороже.

«Мы используем российскую логистику, наш российский металл и наши комплектующие. Поэтому у нас будет меньше расхода на транспортировку и нет платы за бренд», — сказал заведующий отделом механизации НИИ сельского хозяйства Крыма Иван Соболевский.

Сначала ученые делают эскиз, а затем создают 3D модель. Трехмерные модели создаются в течении нескольких месяцев.

Также в Крыму делают почвофрезы. До конца года в НИИ сельского хозяйства Крыма собираются создать специальную машину для уборки лаванды.

сельское хозяйство