Спикер Госдумы Володин предложил экстрадировать экс-главу «Роснано» Чубайса в РФ

Анатолий Чубайс возглавил РАО «ЕЭС России» — компанию — монополиста на рынке генерации и транспортировки электричества — в 1998 году. В то время около 20 региональных энергосистем в стране находились в состоянии банкротства: потребители за энергию почти не платили, оборудование не ремонтировали, новое не строили. Чубайс посчитал, что решить проблему помогут инвестиции и конкуренция. Одну компанию разделили на несколько разных. Государство контролировало сетевую, распределительную и диспетчерскую деятельности, а генерацией и сбытом электроэнергии занимались частные компании. На российский рынок вышли и международные компании. Так, государство стало контролировать только 45% рынка.