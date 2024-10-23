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Минтранс высказался о перевозчиках-нелегалах и способе избавиться от «бомбил»

В Минтрансе сказали о мерах против перевозчиков-нелегалов и «бомбил».

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в Беларуси практически исключены нелегальные перевозки пассажиров, пишет БелТА.

Так, в течение 2024-го Транспортной инспекцией стали применяться новые формы и методы контроля. А транспорт нелегальных перевозчиков изымают до решения судов. С начало года изъято 400 транспортных средств, в том числе около 340 машин такси. Сейчас факты нелегальных перевозок — единичны.

— Можно констатировать, что выполнение нелегальных перевозок автобусами фактически сократилось, нелегальные перевозки фактически прекращены, — заявил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

При этом Минтранс собирается сохранить такие формы контроля, рассчитывая аналогичными мерами избавиться и от «бомбил». Кроме того, Транспортная инспекция будет проводить контрольные мероприятия, анализировать базы данных для вычисления перевозчиков-нелегалов.

В Минтрансе напомнили, что с 1 ноября транспортная деятельность и деятельность водителей без включения сведений в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении будет запрещена.

— При нарушениях к таким перевозчикам будут применяться санкции вплоть до конфискации транспортных средств. Решения остаются за судами, — констатировал чиновник.

Еще Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.

Также Минтранс сообщил, что весь пассажирский транспорт будет обновлен полностью в Беларуси.