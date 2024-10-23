Минтранс высказался о перевозчиках-нелегалах и способе избавиться от «бомбил»

Так, в течение 2024-го Транспортной инспекцией стали применяться новые формы и методы контроля. А транспорт нелегальных перевозчиков изымают до решения судов. С начало года изъято 400 транспортных средств, в том числе около 340 машин такси. Сейчас факты нелегальных перевозок — единичны.