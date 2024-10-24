Почему в Крыму «скакнули» цены на сливочное масло — ответ минсельхоза

«Есть две формы поддержки. Первая — это поддержка цены на производство молока: от 3 до 5 рублей на литр. Благодаря нашим предприятиям мы нашу цену держим. Вторая поддержка касается наших переработчиков молока, в 2022 и 2023 годах она позволила им получить субсидию 107 млн рублей. А в 2024 году этой поддержки не было. Поэтому в следующем мы однозначно будем возвращаться к ней, общаться с федеральным центром, чтобы понимать, как эту ситуацию стабилизировать», — сказал министр.