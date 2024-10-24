Почему в Крыму «скакнули» цены на сливочное масло — ответ минсельхоза

Он отметил, что рост цен на масло в Крыму наблюдается уже около полутора месяцев, и тому есть несколько причин. Главная связана со снижением производства масла на 8 — 12% из-за нехватки сырья для его изготовления. Местные производители закрывают потребность в молоке только на 45% — все остальное везут с материка, пояснил Кратюк.
«Чтобы произвести килограмм масла, нужно 22 литра молока. И тут у нас есть небольшое снижение. Выросли цены на логистику. Из-за плотного графика на Крымском мосту используется северный сухопутный путь, который проще и безопаснее, но длиннее. Это увеличивает время доставки продукции и затраты на горюче-смазочные материалы».
Кроме того, увеличилась закупочная цена на само молоко в регионах, откуда его доставляют. В отличие от цены крымских предприятий, которая составляет 36−40 рублей, там она перескочила уже за 50 рублей, добавил он.
«Еще один момент связан с тем, что для производства молочных продуктов необходимы стабилизаторы, добавки и многие другие специальные продукты, которые подорожали почти на 25% — колоссальный рост. Это отечественные пищевые добавки, но все опять-таки завязано на логистике», — сказал министр.
Помимо этого, в цепочку формирования цены на конечный продукт входят расходы предприятий на коммунальные услуги, которые возросли, затраты на кредиты, ставка на которые также с начала года выросла с 10% до 21%, и стоимость качественной и экологичной упаковки, которая подскочила в цене почти на четверть, добавил Кратюк.
«И фонд оплаты труда в сельскохозяйственной отрасли вырос почти в 1,5 раза, так как мы в погоне за специалистами», — подчеркнул он.
По его словам, в Крыму работает пять крупнейших производителей молочной продукции. За прошлый год ими было изготовлено около 3 тысяч 300 тонн сливочного масла, и такого объема хватает, чтобы закрыть потребности республики, заметил Кратюк.
Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму.
«Есть две формы поддержки. Первая — это поддержка цены на производство молока: от 3 до 5 рублей на литр. Благодаря нашим предприятиям мы нашу цену держим. Вторая поддержка касается наших переработчиков молока, в 2022 и 2023 годах она позволила им получить субсидию 107 млн рублей. А в 2024 году этой поддержки не было. Поэтому в следующем мы однозначно будем возвращаться к ней, общаться с федеральным центром, чтобы понимать, как эту ситуацию стабилизировать», — сказал министр.
Кратюк подчеркнул, что сейчас минсельхоз Крыма работает над тем, чтобы купировать причины возникших проблем с ценой на масло. И заверил, что ситуация к концу года изменится к лучшему.
«Ситуация, которая образовалась, — временная. До конца года мы будем наблюдать увеличение производства и снижение цены. Все стабилизируется, и цена вернется на свой уровень», — сказал министр.
На днях министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. Также в агроведомстве заявили, что принимают меры по наращиванию импорта масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.