Риэлтор Банников рассказал, кто сейчас покупает квартиры в ипотеку под 25%

Ипотеки под 20% и более сейчас берут в основном те, кто сначала продает свою квартиру, а затем берет жилье побольше. Об этом aif.ru рассказал президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
По словам эксперта, люди, которые берут ипотеку под высокий процент, чаще всего рассчитывают либо быстро погасить этот кредит, либо дождаться возможности рефинансирования при снижении ставки через несколько лет. Как правило, размер ипотечного займа в таких случаях не превышает 5 млн рублей.
Также риэлтор отреагировал на решение одного из российских банков увеличить ставку по ипотечному кредиту почти до 25%.
«Решение о повышении ставки не изменит планы потребителей, которые сейчас могут взять такой кредит. Объемы продаж сохранятся примерно на том же уровне», — сказал собеседник aif.ru.
Банников добавил, что снижение цен на вторичное жилье будет возможно только при условии, если экономическая ситуация будет серьезно ухудшаться.