Риэлтор Банников рассказал, кто сейчас покупает квартиры в ипотеку под 25%

По словам эксперта, люди, которые берут ипотеку под высокий процент, чаще всего рассчитывают либо быстро погасить этот кредит, либо дождаться возможности рефинансирования при снижении ставки через несколько лет. Как правило, размер ипотечного займа в таких случаях не превышает 5 млн рублей.