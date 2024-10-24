Экономист Долгова: бытовая техника в «черную пятницу» подешевеет на 15%

Долгова отметила, что хотя реклама обещает скидки до 70%, с таким дисконтом, вероятнее всего, покупателям предложат только неликвидные или сезонные товары, например, одежду и обувь. Большие скидки, по ее словам, могут быть на уникальные товары, к которым требуются сопутствующие аксессуары, продающиеся уже по полной цене.