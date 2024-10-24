Экономист Долгова: виртуальные безымянные карты защитят от мошенников

Любителям интернет-магазинов для защиты от мошенников стоит завести виртуальные безымянные карты, рассказала в беседе с aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
«Для защиты своих денежных средств от мошенников во время распродаж лучше не пользоваться зарплатными или пенсионными картами, а использовать виртуальные безымянные карты, на которые предварительно нужно перевести ограниченную сумму денег», — порекомендовала эксперт.
Для совершения выгодных покупок во время «черной пятницы» она посоветовала покупателям заранее отслеживать цены на интересующие их товары у разных продавцов. По ее словам, нужно обращать внимание не только на сам ценник, но и, на условия продажи и поставки товаров.
Долгова подчеркнула, что при получении сообщений о распродажах со ссылками на сайты, необходимо внимательно проверить как отправителя сообщения, так и адрес сайта в строке браузера. Эксперт порекомендовала самостоятельно набрать в поисковике название нужного магазина и перейти на его официальный сайт, чтобы избежать попадания на сайты-двойники.
Ранее Долгова рассказала о том, на какие категории товаров могут предоставить самые большие скидки во время «черной пятницы», и объяснила, на какие уловки могут пойти продавцы во время распродаж.