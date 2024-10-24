«Известия»: расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

Расходы федерального бюджета на сельскую ипотеку в следующем году возрастут почти в 1,6 раза, пишет газета «Известия».
По данным издания, речь идёт о сумме 40,7 миллиарда рублей. Издание ссылается на заключение комитета ГД по бюджету и налогам.
«В 2024 году на поддержку сельской ипотеки было выделено 24,5 миллиарда рублей, и к началу октября эти средства уже полностью распределены. В 2025 годы на льготную программу предусмотрено на 66 процентов больше — до 40,7 миллиарда», — говорится в материале.
При этом эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что финансирование будет достаточным только «на краткосрочную перспективу». Они полагают, что данная мера не поможет «обеспечить стабильную деятельность программы сельской ипотеки».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в период высокой инфляции в РФ не будут принимать дополнительные меры господдержки ипотечного кредитования.